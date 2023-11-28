Рианна и A$AP Rocky замечены на прогулке с годовалым сыном (фото)

Первенца звездной пары одели в яркую куртку и обувь.

Related video

35-летняя американская певица Рианна и A$AP Rocky, 35, наслаждались ужином со своим старшим сыном RZA в дождливом Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама была в черных лосинах, темно-синем пальто с капюшоном, демонстрируя свой новый цвет волос — карамельный блонд. Рири добавила к осеннему образу массивные украшения и черные очки.

Тем временем A$AP Rocky держал годовалого сына RZA на руках. Рэпер выбрал для семейного выхода серую куртку и джинсы.

Первенец звездной пары выделялся в своей ярко-желтой куртке и кроссовках в тон. Малыша также одели в похожие джинсы, как у его папы.

Рианна и A$AP Rocky с первенцем

Впрочем, младшего ребенка музыкантов Риота Роуза рядом с семьей не было.

Второй сын певицы барбадосского происхождения появился на свет в августе 2023 года. В мае, за год до этого, родился первый наследник знаменитостей. Пара встречается с 2020 года, однако еще не узаконивает свои отношения.

Рири рассказала, что во второй раз беременна, во время своего выступления на шоу в перерыве Super Bowl LVII в феврале 2023 года. Новость стала неожиданностью для фанатов артистки.

Рианна во время первой беременности Фото: badgalriri

Напомним, Рианна с семьей отправилась на осеннюю прогулку в парк.

Также Фокус писал о первых фото второго сына Рианны и A$AP Rocky.