Рианну и A$AP Rocky заметили на прогулке с первенцем (фото)

Знаменитости выбрали парные образы, когда отправились на прогулку с годовалым RZA.

Related video

35-летнюю американскую певицу и предпринимательницу Рианну и рэпера A$AP Rocky заметили во время семейной прогулки с их первенцем. Об этом пишет Daily Mail.

Обладательница косметического бренда "Fenty Beauty" и 35-летний музыкант наслаждались семейным днем в парке в Беверли-Хиллз.

К звездной паре присоединился их 17-месячный сын RZA Athelston Mayers, родившийся весной 2022 года и ставший первым ребенком для обоих знаменитостей.

Молодая мама была в красной спортивной кофте Loewe, которую соединила с мешковатыми рваными светло-голубыми джинсами и черными кроссовками Puma. К образу она добавила кепку и распустила свои волосы, которые недавно покрасила в карамельный блонд.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира шоу-бизнеса!

Рианна и A$AP Rocky на прогулке с сыном

Тем временем Раким Ателастон Майерс (настоящие имя и фамилия рэпера) выбрал синюю версию той же спортивной куртки Loewe. Он соединил образ с парой светло-серых мешковатых джинсов с вышивкой вокруг колена и кроссовками.

A$AP Rocky добавил к образу неоновые солнцезащитные очки с зеркальными линзами, серьги и бейсболку.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

А первенец пары был в светлом спортивном костюмчике. Его братика, родившегося в августе 2023 года, на прогулке не заметили.

Напомним, Рианна показала, какое пальто выбрать на холодную осень 2023 года.

Также Фокус писал о первых публичных фото второго сына Рианны и ее возлюбленного.