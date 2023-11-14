Ріанну та A$AP Rocky помітили на прогулянці з первістком (фото)
Знаменитості обрали парні образи, коли вирушили на прогулянку з однорічним RZA.
35-річну американську співачку та підприємицю Ріанну та репера A$AP Rocky помітили під час сімейної прогулянки з їхнім первістком. Про це пише Daily Mail.
Власниця косметичного бренду "Fenty Beauty" і 35-річний музикант насолоджувалися сімейним днем у парку в Беверлі-Гіллз.
До зіркової пари приєднався їхній 17-місячний син RZA Athelston Mayers, який народився навесні 2022 року та став першою дитиною для обох знаменитостей.
Молода мама була у червоній спортивній кофті Loewe, яку поєднала з мішкуватими рваними світло-блакитними джинсами та чорними кросівками Puma. До образу вона додала кепку та розпустила своє волосся, яке нещодавно пофарбувала в карамельний блонд.
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Тим часом Ракім Ателастон Маєрс (справжні імʼя та прізвище репера) обрав синю версію тієї самої спортивної куртки Loewe. Він поєднав образ із парою світло-сірих мішкуватих джинсів із вишивкою навколо коліна та кросівками.
A$AP Rocky додав до образу неонові сонцезахисні окуляри з дзеркальними лінзами, сережки та бейсболку.
А первісток пари був у світлому спортивному костюмчику. Його братика, який народився у серпні 2023, на прогулянці не помітили.
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