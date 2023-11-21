Рианна вышла на публику с часами на ноге за 15 млн гривен (фото)

Знаменитость посетила событие в Лас-Вегасе с аксессуаром, покрытым изумрудами.

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35-летняя американская певица Рианна появилась на публике с часами на лодыжке за 400 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе накануне. Звезда выбрала для появления часы ANKLE за 400 тысяч долларов (около 15 млн гривен) от Jacob And Co. Созданные на заказ часы были одеты вокруг ее лодыжки и украшены более 70 каратами круглых бриллиантов и изумрудов, оправленных в белое золото.

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Рири надела их поверх блестящих черных леггинсов Balenciaga, которые были прикреплены к сапогам на каблуках.

Артистка барбадосского происхождения имеет давние отношения с ювелирным брендом Jacob & Co., которые длятся более десяти лет.

Ее волосы, недавно окрашенные в медовый блонд, были распущены. Мама двоих детей также надела темную куртку и черные очки.

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Рианна Фото: Getty Images

"Для Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе Рианна носила браслет-часы за $400 000, которые Jacob & Co создали для нее, покрытые изумрудами", — отреагировали представители бренда в своем Instagram.

Рианна

Напомним, Рианна примерила стильное и теплое пальто на конец осени и начало зимы 2023 года.

Также Фокус писал о кардинальной смене прически Рианны.