Рианна вышла на публику с часами на ноге за 15 млн гривен (фото)
Знаменитость посетила событие в Лас-Вегасе с аксессуаром, покрытым изумрудами.
35-летняя американская певица Рианна появилась на публике с часами на лодыжке за 400 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе накануне. Звезда выбрала для появления часы ANKLE за 400 тысяч долларов (около 15 млн гривен) от Jacob And Co. Созданные на заказ часы были одеты вокруг ее лодыжки и украшены более 70 каратами круглых бриллиантов и изумрудов, оправленных в белое золото.Важно
Рири надела их поверх блестящих черных леггинсов Balenciaga, которые были прикреплены к сапогам на каблуках.
Артистка барбадосского происхождения имеет давние отношения с ювелирным брендом Jacob & Co., которые длятся более десяти лет.
Ее волосы, недавно окрашенные в медовый блонд, были распущены. Мама двоих детей также надела темную куртку и черные очки.
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"Для Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе Рианна носила браслет-часы за $400 000, которые Jacob & Co создали для нее, покрытые изумрудами", — отреагировали представители бренда в своем Instagram.
Напомним, Рианна примерила стильное и теплое пальто на конец осени и начало зимы 2023 года.
Также Фокус писал о кардинальной смене прически Рианны.