Беременная Рианна появилась на публике в откровенном наряде

После того, как певица официально сообщила о своей беременности, она старается почаще напоминать о своем интересном положении

33-летняя Рианна ждет первенца от своего бойфренда A$AP Rocky. Она долго скрывала беременность, зато сейчас выбирает наряды, которые подчеркивают ее положение. Об этом пишет Daily Mail.

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Отправляясь на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, она появилась в стильном и откровенном образе.

[ + – ] Новый модный выход беременной Рианны

Рианна выбрала для выхода короткий топ, обнажающий живот, широкие джинсы и босоножки со змеиным принтом от Tom Ford.

А образ дополнила бейсболкой и винтажной шубой от Roberto Cavalli.

[ + – ] Новый модный выход беременной Рианны

Ранее Рианна дала понять, что беременность никак не повлияет на ее откровенную манеру одеваться, и вышла в свет в топе со шнуровкой от Jean Paul Gaultier, обнажающий живот и грудь.

А для того, чтобы сообщить о том, что она с A$AP Rocky ждет ребенка, Рианна устроила фотосессию в Нью-Йорке.

Впрочем, неназванный друг певицы заявил, что откровенность вполне объяснима: Рианна всегда восхищалась беременностью и материнством, "очень счастлива и в восторге от изменений в ее теле".

Пара уже объявила, что собирается заключить брак на родине Рианны – на Барбадосе. Источник, близкий к паре, сообщил, что это обязательно произойдет, только неизвестно когда точно.

"Рианна влюблена в него. Она уже рассказала друзьям, что хочет быть с A$AP вечно. И он сказал то же самое. Скорей всего свадьба состоится после рождения малыша", — заявил источник.