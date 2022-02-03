Рианна показала беременную фотосессию (фото)

Поп-дива впервые опубликовала снимки у себя в Инстаграм

33-летняя американская R&B и поп-певица Рианна и ее 33-летний бойфренд, музыкант A$AP Rocky, ждут первенца. Недавно в сети появилась серия фотографий, где пара прогуливается по улицам Нью-Йорка. Рианна красиво оголила выпуклый живот, чтобы продемонстрировать долгожданную беременность.

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Спустя несколько дней певица опубликовала еще один полуобнаженный снимок уже у себя в Инстаграм, чтобы поделиться с подписчиками счастливым моментом в ожидании малыша. На фото Рианна, одетая в оверсайз футболку и перчатки, стоит в ванной комнате. Певица подписала снимок словами: "банда подъехала как раз к месяцу афроамериканской истории". Следующими за фото в ванной комнате можно увидеть снимки с фотосессии на улицах Нью-Йорка.

[ + – ] Беременная Рианна

Как писал ранее Фокус, Рианна и A$AP Rocky планируют пожениться в этом году. Такую возможнось пара обсудила в Новый года, который встретила на Барбадосе – родине Рианны.И хотя официального предложения еще не было, по информации источника, близкого к звездной паре, A$AP Rocky уверен, что Ри его идеальная женщина, без которой он не представляет жизни.