Ріанна показала вагітну фотосесію (фото)

Попдіва вперше опублікувала знімки у себе в Інстаграм

33-річна американська R&B і попспівачка Ріанна та її 33-річний бойфренд, музикант A$AP Rocky, чекають на первістка. Нещодавно в мережі з'явилася серія фотографій, де пара ходить вулицями Нью-Йорка. Ріанна красиво оголила опуклий живіт, щоб продемонструвати довгоочікувану вагітність.

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Через кілька днів співачка опублікувала ще один напівоголений знімок вже у себе в Інстаграм, щоб поділитися з підписниками щасливим моментом, чекаючи малюка. На фото Ріанна, одягнена в оверсайз футболку та рукавички, стоїть у ванній кімнаті. Співачка підписала знімок словами: "Банда під'їхала якраз до місяця афроамериканської історії". За фото у ванній кімнаті можна побачити знімки з фотосесії на вулицях Нью-Йорка.

[ + – ] Вагітна Ріанна

Як писав раніше Фокус, Ріанна та A$AP Rocky планують одружитися цього року. Таку можливість пара обговорила на Новий рік, який зустріла на Барбадосі — батьківщині Ріанни. І хоча офіційної пропозиції ще не було, за інформацією джерела, близького до пари, A$AP Rocky впевнений, що Рі — його ідеальна жінка, без якої він не уявляє свого життя.