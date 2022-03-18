Рианна случайно рассекретила пол будущего ребенка

Артистка находится на третьем триместре беременности.

34-летняя певица Рианна, которая до последнего скрывала свою беременность, попалась в объективы камер папарацци, когда в магазине Target в Лос-Анджелесе в отделе детской одежды рассматривала платьице Cat & Jack за $18, а затем положила его в корзину, пишет Daily Mail.

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Исходя из ее выбора, СМИ сделали вывод, что певица и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, ждут девочку. До этого артистка никогда и никому не озвучивала пол будущего ребенка. Рианна также присматривалась к полкам с детскими колготками и комбинезонами унисекс.

[ + – ] Рири на шоппинге в отделе детской одежды

Знаменитость с состоянием в $1,7 млрд, появилась в магазине в серой с металлическим отливом юбке The Attico за $560, босоножках на высоком каблуке и худи с принтом, изображающим вечерний Нью-Йорк. Образ дополняла черная сумка с декором. Волосы знаменитость собрала в хвост

Рианна и A$AP Rocky завязали романтические отношения в 2020 году после семи лет дружбы. Артистка является самой богатой среди музыкантов. Состояние она сделала не столько на своей сценической карьере, как благодаря успешным бизнес-проектам – линии косметики и средств средств по уходу за кожей Fenty Beauty и Fenty Skin, а также нижнего белья.

Напомним, певица призналась, что пытается получать удовольствие от каждой минуты беременности. Однако она заверила, что материнство не заставит ее забросить сцену, поэтому новые выступления и альбомы – лишь вопрос времени.