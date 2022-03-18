Ріанна випадково розсекретила стать майбутньої дитини

Артистка перебуває на третьому триместрі вагітності.

34-річна співачка Ріанна, яка до останнього приховувала свою вагітність, потрапила в об'єктиви камер папараці, коли в магазині Target у Лос-Анджелесі у відділі дитячого одягу розглядала сукню Cat & Jack за $18, а потім поклала її в кошик, пише Daily Mail.

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Виходячи з її вибору, ЗМІ зробили висновок, що співачка та її бойфренд, репер A$AP Rocky, чекають на дівчинку. До цього артистка ніколи і нікому не озвучувала стать майбутньої дитини. Ріанна також придивлялася до полиць із дитячими колготками та комбінезонами унісекс.

[ + – ] Рірі на шопінг у відділі дитячого одягу

Знаменитість зі статками $1,7 млрд, з'явилася в магазині в сірій з металевим відливом спідниці The Attico за $560, босоніжках на високому підборі та худі з принтом, що зображає вечірній Нью-Йорк. Образ доповнювала чорна сумка з декором. Волосся знаменитість зібрала у хвіст.

Ріанна й A$AP Rocky зав'язали романтичні стосунки у 2020 році після семи років дружби. Артистка є найбагатшою серед музикантів. Статки вона зробила не так на своїй сценічній кар'єрі, як завдяки успішним бізнес-проєктам — лінії косметики та засобів догляду за шкірою Fenty Beauty та Fenty Skin, а також нижньої білизни.

Нагадаємо, співачка зізналася, що намагається отримувати задоволення від кожної хвилини вагітності. Проте вона запевнила, що материнство не змусить її закинути сцену, тому нові виступи й альбоми лише питання часу.