Белла Хадид продемонстрировала идеальный черно-белый образ (фото)

Знаменитость продолжает покорять публику Каннского кинофестиваля.

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25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала очередной нежный и винтажный образ. Снимками знаменитость поделилась со своими 52 миллионами фолловеров в Instagram.

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Модель палестинского происхождения посетила вечер швейцарского бренда ювелирных изделий Chopard в Каннах. Для мероприятия Хадид выбрала черно-белое платье Chanel с акцентными рукавами-фонариками, открытыми плечами и белой розой на груди. На ногах знаменитости были черные туфли на каблуке.

Прической Беллы стал хвост с эффектом мокрых волос, который звезда дополнила белым роскошным бантом, прекрасно гармонировавшим с основным образом.

"Karl's @chanelofficial 🖤 Посетила великолепный ужин с @chopard и моим прекрасным @chopardbycaroline 🖤 лучший сюрприз… @seal! 🖤", — подписала снимки из Канн американская супермодель.

[ + – ] Белла Хадид в Каннах

25-летняя супермодель уже несколько раз продемонстрировала роскошные образы, на которые стоит обратить внимание, в рамках 75-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции. В частности, Хадид вдохновлялась образами культовой актрисы Одри Хепберн и достала редкое платье от известного модного дома.

[ + – ] Белла Хадид в Gucci Фото: Соцсети

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала идеальный нежный образ для красных дорожек и официальных мероприятий. Знаменитость примеряла белоснежное раритетное платье от Gucci.

Также Фокус писал о популярности черно-белых нарядов среди представителей мировых монархий. Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон и королева Нидерландов демонстрируют официальные образы в черно-белых тонах.