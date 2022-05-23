Королевы выбирают черно-белое: что общего у нарядов Кейт Миддлтон и королевы Нидерландов

Наряд от одного и того же дизайнера будущая королева Великобритании и действующая королева Нидерландов обыграли по-разному.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Черное платье-колона в пол с белой полосой на лифе, оголяющее плечи, от Roland Mouret, в котором герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на прошлой неделе на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик" в Лондоне, является предметом обсуждений в Сети несколько дней подряд. Совсем недавно королевские эксперты отметили еще одну интересную деталь, связанную с этим аутфитом, сообщает Hello.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Очень похожий монохромный ансамбль того же бренда в 2017 году примерила королева Нидерландов Максима, когда посетила открытие нового сезона оркестра Концертгебау Правда, вместо платья она надела комбинезон, скроенный практически так же, как и наряд Кейт Миддлтон. Наряд отличался тем же элегантным вырезом, который является синонимом женственного дизайна Ролана Муре.

Если Кейт обула под платье туфли Prada, то Максима, носящая титул иконы стиля, выбрала обувь с открытым носком и на ремешке. У обеих женщин были и разные прически. Если герцогиня зачесала волосы назад, выпрямив их, то у королевы они были собраны в элегантную прическу. Добавим, что к ансамблю королева Нидерландов добавила черный палантин.

Герцогиня также внесла изменения в свое платье для красной ковровой дорожки, убрав прозрачные панели со спины и заменив эффектную золотую молнию на бесшовную черную застежку, чтобы сделать платье более скромным и вневременным.

Напомним, надев это платье, Кейт Миддлтон нарушила негласное правило королевской семьи, которое запрещает женщинам появляться на публике с открытыми плечами. Тем не менее, отзывы фэшн-критиков на новый модный образ герцогини были более чем восторженными.

На красной дорожке она была вместе с мужем, принцем Уильямом, который удивил обувью с вышитыми истребителями. Таким образом он продемонстрировал отсылку к любимому фильму 1986 года, в новой экранизации которого снялся Том Круз. Американский актер прикоснулся к жене будущего короля на красной дорожке, когда помогал ей подняться по ступенькам.