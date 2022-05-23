Королеви обирають чорно-біле: що спільного у нарядів Кейт Міддлтон і королеви Нідерландів

Наряд від одного й того ж дизайнера майбутня королева Великобританії і чинна королева Нідерландів обіграли по-різному.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Чорна сукня-колона в підлогу з білою смугою на ліфі, що оголює плечі, від Roland Mouret, в якій герцогиня Кембриджська Кетрін з'явилася минулого тижня на прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Маверік" у Лондоні, є предметом обговорень у мережі кілька днів поспіль. Нещодавно королівські експерти зазначили ще одну цікаву деталь, пов'язану з цим аутфітом, повідомляє Hello.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Дуже схожий монохромний ансамбль того ж бренду в 2017 році приміряла королева Нідерландів Максима, коли відвідала відкриття нового сезону оркестру Концертгебау. Щоправда, замість сукні вона одягла комбінезон, скроєний практично так само, як і вбрання Кейт Міддлтон. Вбрання відрізнялося тим же елегантним вирізом, який є синонімом жіночного дизайну Ролана Муре.

Якщо Кейт взула під сукню туфлі Prada, то Максима, яка носить титул ікони стилю, обрала взуття з відкритим носком і на ремінці. Обидві жінки мали різні зачіски. Якщо герцогиня зачесала волосся назад, випрямивши їх, то в королеви вони були зібрані в елегантну зачіску. Додамо, що до ансамблю королева Нідерландів додала чорний палантин.

Герцогиня також внесла зміни у свою сукню для червоної килимової доріжки, прибравши прозорі панелі зі спини та замінивши ефектну золоту блискавку на безшовну чорну застібку, щоб зробити сукню скромнішою і позачасовою.

Нагадаємо, одягнувши цю сукню, Кейт Міддлтон порушила негласне правило королівської сім'ї, яке забороняє жінкам з'являтися на публіці з відкритими плечима. Проте відгуки фешн-критиків на новий модний образ герцогині були більш ніж захопленими.

На червоній доріжці вона була разом із чоловіком, принцом Вільямом, який здивував взуттям із вишитими винищувачами. Так, він продемонстрував відсилання до улюбленого фільму 1986 року, у новій екранізації якого знявся Том Круз. Американський актор торкнувся дружини майбутнього короля на червоній доріжці, коли допомагав їй піднятися сходами.