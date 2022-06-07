Белла Хадід показала, чим замінити сукню влітку (фото)

Знаменитість продовжує тішити своїх прихильників стильними образами.

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Супермодель Белла Хадід вийшла на прогулянку зі своїм бойфрендом Марком Калманом у спортивному аутфіті. Про це пише Daily Mail.

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25-річна знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка в одній футболці, яка виглядала як сукня. То ж варто звернути увагу на таку цікаву заміну на спекотні дні літа 2022.

Зірка палестинського походження продемонструвала темно-сіру сукню-футболку з V-вирізом та ультракороткі шорти. До образу Хадід додала білу шкіряну сумку, світлі гольфи та кросівки Adidas Samba.

Як аксесуари до свого спортивного аутфіту Белла продемонструвала чорні сонцезахисні окуляри у стилі нульових та золоті прикраси.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман у Нью-Йорку

Тим часом бойфренд супермоделі був у total black образі — чорних вільних штанах, футболці та кросівках. До образу він додав срібні прикраси.

Також Фокус писав про інший образ Белли Хадід, який дозволив зірці продемонструвати свої ноги. 25-річна американська знаменитість вийшла у світ в екстремальному міні.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Бела Хадід приголомшувала публіку Каннського кінофестивалю у Франції своїми яскравими виходами. Знаменитість пройшлася червоної доріжкою Лазурного побережжя у вінтажній раритетній сукні Gucci.