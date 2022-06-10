Белла Хадід показала, з чим поєднувати білу сорочку (фото)
Знаменитість надихнулася образами 30-х.
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Супермодель палестинського походження Белла Хадід вийшла у світ у доволі елегантному образі. Про це пише Vogue.
25-річна американська знаменитість продемонструвала образ школярки. Вона обрала для виходу сукню з геометричним принтом та біле оверсайз сорочку з акцентними рукавами. Як аксесуари до свого аутфіті 30-х супермодель додала сумку, ремінь та сонцезахисні окуляри. На її шиї виблискувало перлинне кольє, а на нозі був браслет — тренд останнього часу. Навіть на Met Gala 2022 Хадід прийшла з браслетом на нозі.
Окрім білого браслету, на ногах знаменитості були білі шкарпетки та чорні шкіряні сандалі на підборах.
Волосся 25-річної супермоделі було розпущене. До речі, нещодавно Белла відрізала собі чубчик, то ж тепер експериментує з різноманітними зачісками.
Нагадаємо, Белла Хадід показала, чим замінити сукню влітку. Такий варіант підійде як у мегаполісі, так і в маленькому містечку.
Також Фокус писав про відвертий образ Белли Хадід, який вона поєднала з купальником з колекції своєї сестри Джіджі Хадід. Знаменитість вийшла у світ в екстремальному міні.