Белла Хадід показала, з чим поєднувати білу сорочку (фото)

Знаменитість надихнулася образами 30-х.

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Супермодель палестинського походження Белла Хадід вийшла у світ у доволі елегантному образі. Про це пише Vogue.

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25-річна американська знаменитість продемонструвала образ школярки. Вона обрала для виходу сукню з геометричним принтом та біле оверсайз сорочку з акцентними рукавами. Як аксесуари до свого аутфіті 30-х супермодель додала сумку, ремінь та сонцезахисні окуляри. На її шиї виблискувало перлинне кольє, а на нозі був браслет — тренд останнього часу. Навіть на Met Gala 2022 Хадід прийшла з браслетом на нозі.

Окрім білого браслету, на ногах знаменитості були білі шкарпетки та чорні шкіряні сандалі на підборах.

[ + – ] Белла Хадід в образі елегантної школярки

Волосся 25-річної супермоделі було розпущене. До речі, нещодавно Белла відрізала собі чубчик, то ж тепер експериментує з різноманітними зачісками.

Нагадаємо, Белла Хадід показала, чим замінити сукню влітку. Такий варіант підійде як у мегаполісі, так і в маленькому містечку.

Також Фокус писав про відвертий образ Белли Хадід, який вона поєднала з купальником з колекції своєї сестри Джіджі Хадід. Знаменитість вийшла у світ в екстремальному міні.