Эмили Ратаковски показала идеальный летний образ 2022 (фото)
Знаменитость оказалась в числе гостей модного показа
Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала нежное летнее платье, на которое точно стоит обратить внимание летом 2022. Об этом пишет Hello Magazine.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения посетила показ Marc Jacobs fall 2022. На fashion-мероприятии 31-летняя Ратаковски появилась в легком темно-волошковом платье миди без рукавов. На ногах модели были босоножки в черном цвете.
В качестве аксессуаров к аутфиту Эмили выбрала темную сумочку с золотой цепочкой и минималистичные кольца. Свои черные длинные волосы знаменитость оставила распущенными.
Такое платье станет идеальным вариантом для жарких летних дней, ведь оно одновременно комфортное и стильное.
На показе осенней коллекции были замечены и звездные сестры Джиджи и Белла Хадид. Супермодели мирового уровня вышли на публику в довольно необычных образах — с бритыми головами.
Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски показала идеальный образ для летнего свидания 2022.
Также Фокус писал о свежем скандале вокруг Эмили Ратаковски. На звезду подиумов подали в суд за нарушение авторских прав.