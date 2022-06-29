Эмили Ратаковски показала идеальный летний образ 2022 (фото)

Знаменитость оказалась в числе гостей модного показа

Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала нежное летнее платье, на которое точно стоит обратить внимание летом 2022. Об этом пишет Hello Magazine.

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Звезда подиумов польско-еврейского происхождения посетила показ Marc Jacobs fall 2022. На fashion-мероприятии 31-летняя Ратаковски появилась в легком темно-волошковом платье миди без рукавов. На ногах модели были босоножки в черном цвете.

В качестве аксессуаров к аутфиту Эмили выбрала темную сумочку с золотой цепочкой и минималистичные кольца. Свои черные длинные волосы знаменитость оставила распущенными.

[ + – ] Эмили Ратаковски в летнем легком платье

Такое платье станет идеальным вариантом для жарких летних дней, ведь оно одновременно комфортное и стильное.

На показе осенней коллекции были замечены и звездные сестры Джиджи и Белла Хадид. Супермодели мирового уровня вышли на публику в довольно необычных образах — с бритыми головами.

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски показала идеальный образ для летнего свидания 2022.

Также Фокус писал о свежем скандале вокруг Эмили Ратаковски. На звезду подиумов подали в суд за нарушение авторских прав.