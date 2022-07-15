У мережі підозрюють, що Емілі Ратаковскі розійшлася зі своїм чоловіком

Пара виховує спільного однорічного сина.

У мережі почали ширитися чутки про можливе розлучення американської моделі Емілі Ратаковскі та її чоловіка Себастьяна Бер-Маккларда. Головною причиною домислів стала часта поява зірки подіумів на публіці без обручки. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Напередодні 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у Нью-Йорку зі своїм однорічним сином Сильвестром. Проте фанати звернули увагу в першу чергу на руки моделі — на її безіменному пальці не було обручки. При цьому Емілі не забула надягнути улюблені золоті сережки-кільця.

[ + – ] Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином

Цього дня молода мама обрала для виходу оливкову приталену сукню з відкритими плечима, білі кросівки та гірчичну сумку. Волосся моделі було розпущене, а як аксесуари до образу вона додала трендові сонцезахисні окуляри.

Модель польсько-єврейського походження Емілі Ратаковскі та кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард одружилися у лютому 2018 після трьох місяців стосунків. А уже в березні 2021 в їхній родині з'явився син Сильвестр.

Наразі чутки про розлучення жодна зі сторін офіційно не прокоментувала.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард одружилися у лютому 2018

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну чорну сукню для побачення влітку 2022.

Також Фокус писав про скандал навколо персони Емілі Ратаковскі. На зірку подіумів подали до суду через порушення авторських прав.