Емілі Ратаковскі з'явилася на публіці після новини про розлучення (фото)

Знаменитість розірвала стосунки з коханим через його численні зради.

Американська модель Емілі Ратаковскі вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення із чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На вулицях Нью-Йорка 31-річна знаменитість прогулялася зі своїм собакою Коломбо. Для виходу у світ зірка подіумів обрала приталену малинову сукню міді та білі мокасини. Волосся моделі було розпущене, а доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри та гірчична сумочка.

Однорічного сина Сильвестра разом з Емілі цього разу не було.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у Нью-Йорку

Зірка польсько-єврейського походження наразі планує розлучитися зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, як повідомляє низка ЗМІ. Модель неодноразово помічали на публіці без обручки та чоловіка. То ж найближчим часом, судячи з усього, зіркова пара зробить офіційну заяву про свій розрив.

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард одружилися у лютому 2018. Лише у березні 2021 у них з'явився син Сильвестр, котрий став для обох першою дитиною.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі спровокувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком після чотирьох років шлюбу.

Також Фокус писав про інший судовий інцидент навколо персони Емілі Ратаковскі. На модель подали до суду через порушення авторських прав.