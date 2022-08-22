Эмили Ратаковски прогулялась по Нью-Йорку в сапогах за 25 тысяч гривен (фото)

Все внимание прессы и папарацци сейчас приковано к знаменитости, которая находится в бракоразводном процессе.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла на прогулку со своим годовалым сыном в удачном летнем образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения прогулялась по улицам Нью-Йорка в шоколадной футболке оверсайз и белых мини-шортах. На ногах молодой мамы были трендовые казаки. Волосы супермодели были распущены, а дополнили августовский аутфит солнцезащитные очки.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке с сыном Сильвестром

Как известно, полюбившиеся Эмили Ратаковски трендовые черные сапоги стоят 575 фунтов стерлингов (около 25 тысяч гривен).

Все внимание прессы и папарацци сейчас приковано к 31-летней Эмили, которая находится в бракоразводном процессе. Накануне стало известно о разрыве модели и американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда спустя 4 года после их женитьбы. Причиной развода стали многочисленные измены со стороны мужчины.

Модель теперь сама будет воспитывать годовалого сына Сильвестра, появившегося на свет в марте 2021 — на Международный женский день.

Напомним, Эмили Ратаковски показала годовалого сына, который заметно подрос.

Также Фокус писал о том, как 31-летняя Эмили Ратаковски переживает разрыв со своим мужем и отцом ее ребенка.