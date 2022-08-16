После развода. Эмили Ратаковски показала подросшего сына (фото)

Годовалый ребенок стал первым и пока единственным для знаменитости.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала своим подписчикам в соцсетях заметно подросшего сына.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась несколькими фотографиями из семейного отдыха с сыном Сильвестром. Модель предстала в светлом топе и черных лосинах, подчеркнувших фигуру Ратаковски. Волосы Эмили были распущены.

Среди прочего, молодая мама показала, как вплела цветы в светлые волосы своего первенца.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

"Самое милое, что я когда-то видела", "ты родила ангела?", "лучшая мамочка", — пишут подписчики американской модели в комментариях под новым постом.

А коллега Эмили по цеху, модель Джиджи Хадид прокомментировала снимки лаконично: "да, сестричка".

[ + – ] Эмили Ратаковски провела день с сыном Сильвестром и их собакой

Сильвестр родился в марте 2021 – в Международный женский день. Его отцом является американский кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард, с которым, как известно, Ратаковски разводится после четырех лет брака. Причиной разрыва звездной пары стали многочисленные измены со стороны мужчины, так что теперь Эмили, судя по всему, сама будет воспитывать их ребенка.

Напомним, Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем.

Также Фокус писал о том, как 31-летняя Эмили Ратаковски переживает развод с отцом ее ребенка.