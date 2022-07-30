Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе с мужем

После слухов о разрыве отношений знаменитостей официального комментария долгое время не поступало

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. В своем Twitter звезда подиумов польско-еврейского происхождения лайкнула соответствующий пост.

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Ратаковски поставила лайк на твит неизвестной девушки, в которой она отметила:

"Эмрата наконец-то освободилась от этого мужчины, что еще раз доказывает, что Бог все-таки существует".

Сначала слухи о разводе Эмили и Себастьяна начали распространяться в Сети из-за того, что модель несколько раз появилась на публике без кольца. Впоследствии ряд западных таблоидов подтвердил развод звезды подиумов и кинопродюсера. Как известно, Бер-Макклард часто изменял своей жене, что и послужило причиной разрыва супругов после 4-х лет официального брака.

В марте 2021 у Эмили Ратаковски и Себастьяна Бер-Маккларда родился первенец — сын Сильвестр Аполлон, кадрами которого звездная пара часто делилась в соцсетях.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски вышла на публику после новости о разводе.

Также Фокус писал о том, как молодая мама переживает развод со своим мужем и отцом ребенка.