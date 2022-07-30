Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення із чоловіком
Після чуток про розрив пари офіційного коментаря так і не було надано.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. У своєму Twitter зірка подіумів польсько-єврейського походження вподобала відповідний допис.
Ратаковскі поставила лайк на твіт невідомої дівчини, у якому та зазначила:
"Емрата нарешті звільнилась від цього чоловіка, що вкотре доводить, що Бог усе-таки існує".
Спочатку чутки про розлучення Емілі та Себастьяна почали ширитися в мережі через те, що модель кілька разів з'явилася на публіці без обручки. Згодом низка західних таблоїдів підтвердила розлучення зірки подіумів і кінопродюсера. Як відомо, Бер-Макклард часто зраджував своїй дружині, що й стало причиною розриву подружжя після 4-х років офіційного шлюбу.
У березні 2021 в Емілі Ратаковскі та Себастьяна Бер-Маккларда народився первісток — син Сильвестр Аполлон, кадрами якого зіркова пара часто ділилася в соцмережах.
Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла на публіку після новини про розлучення.
Також Фокус писав про те, як молода мама переживає розлучення зі своїм чоловіком і батьком дитини.