Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення із чоловіком

Після чуток про розрив пари офіційного коментаря так і не було надано.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. У своєму Twitter зірка подіумів польсько-єврейського походження вподобала відповідний допис.

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Ратаковскі поставила лайк на твіт невідомої дівчини, у якому та зазначила:

"Емрата нарешті звільнилась від цього чоловіка, що вкотре доводить, що Бог усе-таки існує".

Спочатку чутки про розлучення Емілі та Себастьяна почали ширитися в мережі через те, що модель кілька разів з'явилася на публіці без обручки. Згодом низка західних таблоїдів підтвердила розлучення зірки подіумів і кінопродюсера. Як відомо, Бер-Макклард часто зраджував своїй дружині, що й стало причиною розриву подружжя після 4-х років офіційного шлюбу.

У березні 2021 в Емілі Ратаковскі та Себастьяна Бер-Маккларда народився первісток — син Сильвестр Аполлон, кадрами якого зіркова пара часто ділилася в соцмережах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла на публіку після новини про розлучення.

Також Фокус писав про те, як молода мама переживає розлучення зі своїм чоловіком і батьком дитини.