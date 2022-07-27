Емілі Ратаковскі вийшла у світ після новини про розлучення (фото)

Наразі знаменитість розлучається зі своїм чоловіком після численних зрад з його сторони.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла у світ після новини про розлучення зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

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Напередодні зірка подіумів польсько-єврейського походження вийшла зі своєю подругою на прогулянку у Нью-Йорку. І модель виглядала доволі сумною.

Ратаковскі обрала для виходу у світ білий топ з глибоким декольте та прямі чорні штани. Її волосся було розпущене, а на обличчі практично не було макіяжу.

Як аксесуари до літнього стильного образу знаменитість додала маленьку чорну сумочку та мініатюрні сережки.

[ + – ] Емілі Ратаковсі у Нью-Йорку

Наразі модель розлучається зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Причиною, як відомо, стали численні зради чоловіка.

Емілі Ратаковсі та її уже екскоханий одружилися у лютому 2018, а через три роки в молодій родині народився син Сильвестр, знімками якого модель часто ділиться у своїх соцмережах.

Першими приводами для чуток про розлучення зіркової пари стали часті появи Емілі на публіці без обручки. А згодом домисли підтвердили джерела, близькі до подружжя.

[ + – ] Емілі Ратаковскі під час вагітності

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вперше вийшла у світ після новини про розлучення.

Також Фокус писав про те, як 31-річна Емілі Ратаковскі переживає розлучення зі своїм чоловіком.