Эмили Ратаковски вышла в свет после новости о разводе (фото)

Сейчас знаменитость разводится со своим мужем после многочисленных измен с его стороны.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла в свет после новости о разводе со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

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Накануне звезда подиумов польско-еврейского происхождения вышла со своей подругой на прогулку в Нью-Йорке. И модель выглядела довольно грустной.

Ратаковски выбрала для выхода в свет белый топ с глубоким декольте и прямые черные брюки. Ее волосы были распущены, а на лице практически не было макияжа.

В качестве аксессуаров к летнему стильному образу знаменитость добавила маленькую черную сумочку и миниатюрные серьги.

[ + – ] Эмили Ратаковси в Нью-Йорке

В настоящее время модель разводится со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Причиной, как известно, стали многочисленные измены мужчины.

Эмили Ратаковси и ее уже экс-возлюбленный поженились в феврале 2018, а через три года в молодой семье родился сын Сильвестр, снимками которого модель часто делится в своих соцсетях.

Первыми поводами для слухов о разводе звездной пары стали частые появления Эмили на публике без обручального кольца. Впоследствии же домыслы подтвердили источники, близкие к супругам.

[ + – ] Эмили Ратаковски во время беременности

Напомним, Эмили Ратаковски впервые вышла в свет после новости о разводе.

Также Фокус писал о том, как 31-летняя Эмили Ратаковский переживает развод со своим мужем.