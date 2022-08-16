Після розлучення. Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс (фото)
Однорічна дитина стала першою і поки єдиною для знаменитості.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала своїм підписникам у соцмережах сина, який помітно підріс.
Зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася кількома фото із сімейного відпочинку із сином Сильвестром. Модель постала у світлому топі та чорних лосинах, що підкреслили фігуру Ратаковскі. Волосся Емілі було розпущене.
Серед інших, молода мама показала, як вплела квіти у світле волосся свого первістка.
"Наймиліше, що я колись бачила", "ти народила ангела?", "найкраща матуся", — пишуть підписники американської моделі у коментарях під новим дописом.
А колега Емілі із цеху, модель Джіджі Хадід прокоментувала знімки лаконічно: "так, сестричко".
Сильвестр народився в березні 2021 — у Міжнародний жіночий день. Його батьком є американський кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард, з яким, як відомо, Ратаковскі розлучається після чотирьох років шлюбу. Причиною розриву зіркової пари стали численні зради з боку чоловіка, то ж тепер Емілі, судячи з усього, сама виховуватиме їхню дитину.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення зі своїм чоловіком.
Також Фокус писав про те, як 31-річна Емілі Ратаковскі переживає розлучення з батьком її дитини.