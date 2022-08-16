Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Після розлучення. Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс (фото)

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі розлучення, Емілі Ратаковскі син, Емілі Ратаковскі модель
Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Однорічна дитина стала першою і поки єдиною для знаменитості.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала своїм підписникам у соцмережах сина, який помітно підріс.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася кількома фото із сімейного відпочинку із сином Сильвестром. Модель постала у світлому топі та чорних лосинах, що підкреслили фігуру Ратаковскі. Волосся Емілі було розпущене.

Серед інших, молода мама показала, як вплела квіти у світле волосся свого первістка.

Емілі Ратаковскі із сином

"Наймиліше, що я колись бачила", "ти народила ангела?", "найкраща матуся", — пишуть підписники американської моделі у коментарях під новим дописом.

А колега Емілі із цеху, модель Джіджі Хадід прокоментувала знімки лаконічно: "так, сестричко".

Емілі Ратаковскі провела день із сином Сильвестром
Емілі Ратаковскі провела день із сином Сильвестром

Сильвестр народився в березні 2021 — у Міжнародний жіночий день. Його батьком є американський кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард, з яким, як відомо, Ратаковскі розлучається після чотирьох років шлюбу. Причиною розриву зіркової пари стали численні зради з боку чоловіка, то ж тепер Емілі, судячи з усього, сама виховуватиме їхню дитину.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі підтвердила чутки про розлучення зі своїм чоловіком.

Також Фокус писав про те, як 31-річна Емілі Ратаковскі переживає розлучення з батьком її дитини.