Емілі Ратаковскі вийшла на публіку у мінісукні з екстремальним декольте (фото)
Кожен образ знаменитості намагаються "зловили" папараці.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на публіку у сукні з екстремальним декольте. Про це пише Daily Mail.
Через кілька місяців після новини про розлучення зі своїм чоловіком зірка подіумів польсько-єврейського походження під час прогулянки по Нью-Йорку продемонструвала відверту чорну мінісукню з екстремальним декольте на шнурівці.
До образу на зустріч з подругою у ресторані Емілі Ратаковскі додала замшеві ковбойські чоботи. Її волосся було розпущене, а серпневий аутфіт доповнили сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, чорна сумочка-багет та яскраво-синій шопер, на якому писало "Читай. Люби. Повторюй".
Зазначимо, що сукня, яку обрала для прогулянки Емілі Ратаковскі, коштує 151 фунт стерлінгів (близько 6,5 тисяч гривень).
Кілька тижнів тому стало відом про розлучення Емілі Ратаковскі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Як відомо, причиною гучного розриву стали численні зради чоловіка.
Пара перебувала в офіційному шлюбу з лютого 2018, від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі обрізала собі волосся на відео.
Також Фокус писав про трендове взуття осені 2022, яке напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.