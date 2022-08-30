Емілі Ратаковскі вийшла на публіку у мінісукні з екстремальним декольте (фото)

Кожен образ знаменитості намагаються "зловили" папараці.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на публіку у сукні з екстремальним декольте. Про це пише Daily Mail.

Через кілька місяців після новини про розлучення зі своїм чоловіком зірка подіумів польсько-єврейського походження під час прогулянки по Нью-Йорку продемонструвала відверту чорну мінісукню з екстремальним декольте на шнурівці.

До образу на зустріч з подругою у ресторані Емілі Ратаковскі додала замшеві ковбойські чоботи. Її волосся було розпущене, а серпневий аутфіт доповнили сонцезахисні окуляри, сережки-кільця, чорна сумочка-багет та яскраво-синій шопер, на якому писало "Читай. Люби. Повторюй".

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Нью-Йорку

Зазначимо, що сукня, яку обрала для прогулянки Емілі Ратаковскі, коштує 151 фунт стерлінгів (близько 6,5 тисяч гривень).

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Нью-Йорку

Кілька тижнів тому стало відом про розлучення Емілі Ратаковскі та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Як відомо, причиною гучного розриву стали численні зради чоловіка.

Пара перебувала в офіційному шлюбу з лютого 2018, від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі обрізала собі волосся на відео.

Також Фокус писав про трендове взуття осені 2022, яке напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.