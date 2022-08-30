Эмили Ратаковски вышла на публику в мини-платье с экстремальным декольте (фото)

Каждый образ знаменитости пытаются "поймать" папарацци.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла на публику в платье с экстремальным декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Через несколько месяцев после новости о разводе со своим мужем звезда подиумов польско-еврейского происхождения во время прогулки по Нью-Йорку продемонстрировала откровенное черное мини-платье с экстремальным декольте на шнуровке.

К образу на встречу с подругой в ресторане Эмили Ратаковски добавила замшевые ковбойские сапоги. Ее волосы были распущены, а августовский аутфит дополнили солнцезащитные очки, серьги-кольца, черная сумочка-багет и ярко-синий шопер, на котором писало "Читай. Люби. Повторяй".

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Отметим, что платье, которое выбрала для прогулки Эмили Ратаковски, стоит 151 фунт стерлингов (около 6,5 тысяч гривен).

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Несколько недель назад стало известно о разводе Эмили Ратаковски и американском кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Как известно, причиной громкого разрыва стали многочисленные измены мужчины.

Пара состояла в официальном браке с февраля 2018, от их союза подрастает годовалый сын Сильвестр.

Напомним, Эмили Ратаковски обрезала себе волосы на видео.

Также Фокус писал о самой трендовой обуви осени 2022, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.