После расставания. Эмили Ратаковски обрезала себе волосы на видео

Знаменитость призналась, что не в первый раз сама подстригает себе волосы.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски без походов к парикмахерам сама стрижет себе волосы. Видео процесса создания новой прически звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась на своей странице в TikTok.

"Окей, мы идем на пляж, и я хочу сделать себе дополнительный слой", — начала ролик американская модель, позируя в красном бикини. После этого Ратаковски начала сама отстригать пряди с двух сторон своего лица до уровня ключиц.

Во время перформанса перед своими подписчиками в соцсети к знаменитости подошел ее годовалый сын. Молодая мама призналась, что без него ничего не выйдет.

[ + – ] Эмили Ратаковски [ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром

В конце концов у супермодели вышла многослойная стрижка с более короткими прядями.

"Это не самая лучшая моя работа, однако это только начало", — призналась звезда подиумов. Подписчики Эмили, в свою очередь, засыпали ее комплиментами. Кто-то просил сделать подкаст, а кто-то сказал, что даже без волос 31-летняя модель будет прекрасной.

В настоящее время все внимание прессы приковано к разводу Эмили Ратаковски с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, с которым они были женаты с февраля 2018. Как известно, мужчина изменял своей звездной жене. У пары остался сын Сильвестр, рожденный на Международный женский день 2021.

[ + – ] Эмили Ратаковски в рекламном кампейне

Напомним, Эмили Ратаковски показала своего годовалого сына Сильвестра.

Также Фокус писал о трендовых сапогах Эмили Ратаковски, стоимость которых оценивается в 25 тысяч гривен.