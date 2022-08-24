Після розставання. Емілі Ратаковскі обрізала собі волосся на відео

Знаменитість зізналася, що не вперше сама підстригає собі волосся.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі без походів до перукарів сама стриже собі волосся. Відео процесу створення нової зачіски зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася на своїй TikTok-сторінці.

"Окей, ми йдемо на пляж, і я хочу зробити собі додатковий шар", — розпочала ролик американська модель, позуючи у червоному бікіні. Після цього Ратаковскі почала сама відстригати пасма з двох сторін свого обличчя до рівня ключиць.

Під час перформансу перед своїми підписниками в соцмережі до знаменитості підійшов її однорічний син. Молода мама зізналася, що без нього не вийде нічого не зробити.

[ + – ] Емілі Ратаковскі [ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром

Зрештою у супермоделі вийшла багатошарова стрижка з більш короткими пасмами.

"Це не найкраща моя робота, проте це тільки початок", — зізналася зірка подіумів. Підписники ж Емілі, у своєю чергу, засипали її компліментами. Хтось просив зробити подкаст, а хтось сказав, що навіть лисою 31-річна модель буде прекрасною.

Наразі уся увага преси прикована до розлучення Емілі Ратаковскі із кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, з яким вони були одружені з лютого 2018. Як відомо, чоловік зраджував свою зіркову дружину. У пари залишився син Сильвестр, народжений на Міжнародний жіночий день 2021.

[ + – ] Емілі Ратаковскі у рекламному кампейні

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала свого однорічного сина Сильвестра.

Також Фокус писав про трендові чоботи Емілі Ратаковскі, вартість яких оцінюється у 25 тисяч гривень.