Емілі Ратаковскі заявила, що готова до нових стосунків

Знаменитість офіційно підтвердила новини про розлучення з чоловіком.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі заявила, що готова до нових знайомств та стосунків. Про це пише Page Six.

У своєму TikTok-акаунті зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася бажанням знову вступити у стосунки. Молода мама зізналася, що вона як вільна людина відкрита до побачень та нових романтичних стосунків після розлучення з чоловіком.

Емілі Ратаковскі зняла відео-дует, у якому зазначила, що за патріархату існує така передумова, що чоловіки "отримують жінок", "займають їх", "тягнуть їх", ніби вони є чимось, чим володіють. То ж знаменитість категорично виступає проти цього.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Американська модель розлучилася з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, якого Ратаковскі часто показує у своїх соцмережах.

Зірка подіумів та її уже колишній коханий одружилися у 2018 році після кількох місяців стосунків. А причиною розриву, як відомо, стали численні зради кінопродюсера.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

У мережі нещодавно почали ширитися чутки про роман молодої мами та голлівудського актора Бреда Пітта. Хоча офіційно обидві сторони не коментували свіжі домисли.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі налякала підписників у соцмережах фото із синцями.

Також Фокус писав про звернення Емілі Ратаковскі до колишнього чоловіка.