Емілі Ратаковскі показала синці на тілі (фото)

Знаменитість налякала своїх прихильників.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала синці на тілі. Відео та фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження опублікувала короткий ролик, на якому вона позує топлес та демонструє синці на тілі. Відео модель підписала: "Бойові рани поганого кролика". Судячи з усього, Емілі Ратаковскі мала на увазі нещодавній концерт гурту Bad Bunny, який вона відвідала разом з друзями.

Зокрема під час відео модель ввімкнула пісню вищезгаданого гурту — Neverita.

[ + – ] Емілі Ратаковскі [ + – ] Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі наразі розлучається зі своїм чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом, який, як відомо, неодноразово зраджував своїй коханій. Вони одружилися у лютому 2018 через кілька місяців стосунків та часто ділилися зворушливими кадрами у соцмережах, тому раптовий розрив однієї з найгармонійніших пар світу шоу-бізнесу став шоком для їхніх прихильників.

Від союзу моделі та кінопродюсера підростає однорічний син Сильвестр. То ж наразі вирішується питання опіки на первістком Ратаковскі.

[ + – ] Син Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі обрізала волосся на відео у соцмережі.

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