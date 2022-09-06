Емілі Ратаковскі з натяком звернулася до колишнього чоловіка

Знаменитість зняла відео у TikTok.

31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі з натяком висловилася про свого колишнього чоловіка.

Зірка подіумів та обкладинок глянців зняла відео-дует у свій TikTok з дівчиною, котра говорить, що їй "подобаються потворні чоловіки". Емілі Ратаковскі повторила слова за невідомою дівчиною, таким чином натякнувши на свого колишнього чоловіка, американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.

Коротке відео уже набрало понад 6 млн переглядів у популярній соцмережі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Як відомо, причиною розриву зіркової пари стали численні зради чоловіка, про що модель дізналася лише нещодавно. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, фото та відео якого Ратаковскі часто ділиться у соцмережах.

Після новини про розлучення знаменитість польсько-єврейського походження на відео в TikTok обрізала своє волосся. Останнім часом Емілі все частіше знімає короткі ролики, у яких висловлює свою позицію щодо певних питань або демонструє розкішну фігуру в бікіні. Звісно, частим героєм відео моделі є її первісток.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром Фото: emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі публічно підтримала акторку Ембер Герд після її гучного розлучення з Джонні Деппом.

Також Фокус писав про трендовий варіант взуття для осені 2022, який напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.