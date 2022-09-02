Модель лякає така поведінка громадськості по відношенню до жінки.

31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі публічно підтримала акторку Ембер Герд після гучного процесу розлучення з Джонні Депом. Про це зірка подіумів польсько-єврейського походження зазначила на своїй TikTok-сторінці.

У новому ролику Емілі Ратаковскі "проспівала", що не боїться левів, ведмедів та тигрів, проте по-справжньому налякана подіями останніх місяців. Спочатку вона назвала скасування Верховним судом США справи Роу проти Вейда (заборону абортів). Потім знаменитість пригадала апеляцію Гарві Вайнштейна та скандал навколо американського актора Шая Лабафа.

[ + – ] Емілі Ратаковскі публічно підтримала Ембер Герд

Насамкінець Ратаковскі порушила питання реакції громадськості на персону Ембер Герд після гучного судового процесу з Джонні Деппом.

Зазначимо, що на початку літа 2022 американський актор впевнено здобув перемогу у тривалому судовому процесі розлучення зі своєю колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Зірка "Аквамена" звинувачувала свого екскоханого у домашньому насильстві, проте суд став на бік Деппа, через що Ембер Герд повинна виплатити йому 15 млн доларів.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд Фото: Getty Images

Сама ж Емілі Ратаковскі також наразі розлучається. Проте причиною розриву моделі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда стали численні зради чоловіка. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.

Нагадаємо, Емілі Ратаковсі налякала своїх підписників синцями на тілі.

Також Фокус детально писав про найгучніше розлучення останніх років та зібрав найкращі меми судового процесу.