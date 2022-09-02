Модель пугает такое поведение общественности по отношению к женщине.

31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски публично поддержала актрису Эмбер Херд после ее громкого развода с Джонни Депом. Об этом звезда подиумов польско-еврейского происхождения отметила на своей странице в TikTok.

В новом ролике Эмили Ратаковски "спела", что не боится львов, медведей и тигров, однако по-настоящему испугана событиями последних месяцев. Сначала она назвала отмену Верховным судом США дела Роу против Уэйда (запрет абортов). Затем знаменитость припомнила апелляцию Харви Вайнштейна и скандал вокруг американского актера Шайя Лабафа.

[ + – ] Эмили Ратаковски публично поддержала Эмбер Херд

В заключение Ратаковски затронула вопрос реакции общественности на персону Эмбер Херд после громкого судебного процесса с Джонни Деппом.

Отметим, что в начале лета 2022 американский актер уверенно одержал победу в длительном судебном процессе развода со своей бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Звезда "Аквамена" обвиняла своего экс-возлюбленного в домашнем насилии, однако суд принял сторону Деппа, из-за чего Эмбер Херд должна выплатить ему 15 млн долларов.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Сама же Эмили Ратаковски на данный момент тоже разводится. Однако причиной разрыва модели и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда стали многочисленные измены мужчины. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр.

Напомним, Эмили Ратаковси испугала своих подписчиков синяками на теле.

Также Фокус подробно писал о самом громком разводе последних лет и собрал лучшие мемы судебного процесса.