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Стиль жизни

Эмили Ратаковски с намеком обратилась к бывшему мужу

Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковский развод, Эмили Ратаковский сын, Эмили Ратаковский и себастьян бер-макклард
Фото: emrata | Эмили Ратаковски

Знаменитость сняла видео в TikTok.

31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски с намеком высказалась о своем бывшем муже.

Звезда подиумов и обложек глянцев сняла видео-дуэт в свой TikTok с девушкой, которая говорит, что ей "нравятся уродливые мужчины". Эмили Ратаковски повторила слова за неизвестной девушкой, таким образом намекнув на своего бывшего мужа, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.

Короткое видео уже набрало более 6 млн просмотров в популярной соцсети.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски

Как известно, причиной разрыва звездной пары стали многочисленные измены мужчины, о чем модель узнала только недавно. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого Ратаковски часто делится в соцсетях.

После новости о разводе знаменитость польско-еврейского происхождения на видео в TikTok обрезала свои волосы. В последнее время Эмили все чаще снимает короткие ролики, в которых выражает свою позицию по определенным вопросам или демонстрирует роскошную фигуру в бикини. Конечно же, частым героем видео модели является ее первенец.

Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром
Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром
Фото: emrata

Напомним, Эмили Ратаковски публично поддержала актрису Эмбер Херд после ее громкого развода с Джонни Деппом.

Также Фокус писал о трендовом варианте обуви для осени 2022, который накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.