Эмили Ратаковски с намеком обратилась к бывшему мужу
Знаменитость сняла видео в TikTok.
31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски с намеком высказалась о своем бывшем муже.
Звезда подиумов и обложек глянцев сняла видео-дуэт в свой TikTok с девушкой, которая говорит, что ей "нравятся уродливые мужчины". Эмили Ратаковски повторила слова за неизвестной девушкой, таким образом намекнув на своего бывшего мужа, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.
Короткое видео уже набрало более 6 млн просмотров в популярной соцсети.
Как известно, причиной разрыва звездной пары стали многочисленные измены мужчины, о чем модель узнала только недавно. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого Ратаковски часто делится в соцсетях.
После новости о разводе знаменитость польско-еврейского происхождения на видео в TikTok обрезала свои волосы. В последнее время Эмили все чаще снимает короткие ролики, в которых выражает свою позицию по определенным вопросам или демонстрирует роскошную фигуру в бикини. Конечно же, частым героем видео модели является ее первенец.
Напомним, Эмили Ратаковски публично поддержала актрису Эмбер Херд после ее громкого развода с Джонни Деппом.
Также Фокус писал о трендовом варианте обуви для осени 2022, который накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.