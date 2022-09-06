Эмили Ратаковски с намеком обратилась к бывшему мужу

Знаменитость сняла видео в TikTok.

31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски с намеком высказалась о своем бывшем муже.

Звезда подиумов и обложек глянцев сняла видео-дуэт в свой TikTok с девушкой, которая говорит, что ей "нравятся уродливые мужчины". Эмили Ратаковски повторила слова за неизвестной девушкой, таким образом намекнув на своего бывшего мужа, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.

Короткое видео уже набрало более 6 млн просмотров в популярной соцсети.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Как известно, причиной разрыва звездной пары стали многочисленные измены мужчины, о чем модель узнала только недавно. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, фото и видео которого Ратаковски часто делится в соцсетях.

После новости о разводе знаменитость польско-еврейского происхождения на видео в TikTok обрезала свои волосы. В последнее время Эмили все чаще снимает короткие ролики, в которых выражает свою позицию по определенным вопросам или демонстрирует роскошную фигуру в бикини. Конечно же, частым героем видео модели является ее первенец.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром Фото: emrata

Напомним, Эмили Ратаковски публично поддержала актрису Эмбер Херд после ее громкого развода с Джонни Деппом.

Также Фокус писал о трендовом варианте обуви для осени 2022, который накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.