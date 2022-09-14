Эмили Ратаковски примерила одно из самых известных платьев в истории моды (фото)

На создание наряда в свое время вдохновили парижские бездомные.

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31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски примерила одно из самых известных платьев в истории моды. Снимками в новом аутфите звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице с почти 30 млн подписчиков.

Знаменитость польско-еврейского происхождения продемонстрировала платье-газету на тонких бретелях и с глубоком декольте из осенне-зимней коллекции Christian Dior 2000 года. К винтажному образу Ратаковски добавила черный оверсайз плащ и сумочку в стиле 90-х. На ногах модели были высокие сапоги на каблуке с животным принтом. Волосы молодая мама оставила распущенными.

Платье Эмили Ратаковски имеет интересную и длинную историю. Автора наряда Джона Гальяно вдохновили спавшие на улицах на газетах парижские бездомные, что и стало прототипом модного платья. Первоначально модельера обвиняли в эстетизации бедности, однако впоследствии наряд стал одним из самых известных в истории моды.

[ + – ] Эмили Ратаковски

В частности, в таком платье появлялась на экране героиня Сары Джессики Паркер Керри Брэдшоу в третьем сезоне "Секса в большом городе", когда шла на встречу к возлюбленной своего возлюбленного Наташе.

"Galliano 📰 !! @adrianmartinn", — подписала карусель свежих фото Эмили Ратаковски.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски после расставания с отцом своего сына готова к новым отношениям.

Также Фокус писал об элегантном образе для осени 2022, который накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.