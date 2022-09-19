У Каньє Веста нова кохана (фото)

Обраницею музиканта стала південноафриканська супермодель.

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У 45-річного американського репера Каньє Веста новий роман. Про це пише Page Six.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян зустрічається із супермоделлю Кендіс Свейнпол. Музиканта та "ангела" Victoria’s Secret кілька разів помічали на побаченнях. А джерела видання, близькі до скандального репера, стверджують в один голос, що вони вже офіційно зустрічаються.

Тим часом прихильники Каньє Веста сумніваються у серйозності намірів музиканта, оскільки за останній час він усе активніше змінює своїх партнерок.

33-річна Кендіс Свейнпол — південноафриканська супермодель та обличчя рекламного кампейну колекції Каньє Веста YZY SHDZ YR 3022. Тому репер та бізнесмен часто публікував у своїх соцмережах знімки моделі, що стало першим приводом для чуток про новий роман знаменитості.

[ + – ] Кендіс Свейнпол

До Кендіс Свейнпол 45-річний музикант зустрічався з режисеркою Джулією Фокс, російською моделлю Іриною Шейк, юною американською моделлю Вінетрією, копією своєї колишньої дружини тощо.

З Кім Кардаш'ян Каньє Вест розійшовся на початку 2021, проте офіційно оформити розлучення вдалося лише через рік.

[ + – ] Одна з дівчат Каньє Веста

Нагадаємо, канадський співак Джастін Бібер надягнув на побачення зі своєю дружиною футболку з обличчям Каньє Веста.

Також Фокус писав про особисте листування Каньє Веста та Кім Кардаш'ян, яке виклав у вільний доступ сам репер.