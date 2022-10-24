Канье Уэст решил построить мини-города имени себя

Уэст уже подал ряд заявок на товарные знаки под именем Yecosystem.

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Американский рэпер-миллиардер Канье Уэст, которого отменили модные дома, а сейчас есть опасность, что отменят и музыкальные лейблы из-за его антисемитизма, решил построить собственные мини-города с домами под брендом Yecosystem и продуктовыми магазинами по всей территории США, сообщает Rolling Stone.

Планы по созданию городов Yecosystem разрабатывались годами, и первое сообщество может быть представлено в следующем месяце.

По информации журналистов, Уэст подал ряд заявок на товарные знаки под именем Yecosystem, в том числе на услуги по проектированию домов, жилых зданий и розничных магазинов, а также на благотворительный сбор средств, отдел по связям с общественностью и ряд продуктов питания.

"Он пытается сделать такое, о чем люди даже не могли подумать, и он пытается воплотить его в жизнь. Он родом из хорошего места. Его цель определенно состоит в том, чтобы все, к чему прикасаются люди, было хорошим и оказывало положительное влияние на мир", – рассказал источник. Рэпер хочет зарегистрировать марки "Yeezyverse", "Yzyverse" и "Yxyverse".

"То, как были поданы эти серии заявок на товарные знаки, очень похоже на то, как вы будете подавать заявки на товарные знаки, чтобы защитить эту идею создания такого типа сообщества", – рассказал ресурсу поверенный по товарным знакам Джош Гербен.

Новость о городе имени Ye, а именно такое имя Канье взял себе несколько месяцев назад, после того, как модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество после его антисемитских высказываний.

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas также решил пересмотреть сотрудничество с Yeezy после того, как он заявил, что компания "украла" его дизайн, а также надел футболку с надписью "Белые жизни имеют значение".

Уэст уже пробовал себя в качестве дизайнера недвижимости в 2019-м, создав дизайн жилья для бездомных по мотивам "Звездных войн". Прототип домов был уничтожен в том же году после сообщений о том, что ему не удалось получить разрешение на строительство.

Годом ранее он заявлял о планах расширить свой модный лейбл Yeezy за счет архитектурного подразделения под названием Yeezy Home.

"Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше", – говорил он в 2018-м.

Пока Канье отменяют повсюду, он наслаждается романом с новой молоденькой моделью.