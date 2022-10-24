Каньє Вест вирішив побудувати мініміста імені себе

Вест вже подав низку заявок на товарні знаки під назвою Yecosystem.

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Американський репер-мільярдер Каньє Вест, якого скасували модні будинки, а зараз є небезпека, що скасують і музичні лейбли через його антисемітизм, вирішив збудувати власні мініміста з будинками під брендом Yecosystem та продуктовими магазинами по всій території США, повідомляє Rolling Stone.

Плани створення міст Yecosystem розроблялися роками, і перша спільнота може бути представлена наступного місяця.

За інформацією журналістів, Вест подав низку заявок на товарні знаки під ім'ям Yecosystem, зокрема на послуги з проєктування будинків, житлових будівель та роздрібних магазинів, а також на благодійний збір коштів, відділ зв'язків із громадськістю та низку продуктів харчування.

"Він намагається зробити таке, про що люди навіть не могли подумати, і він збирається втілити його в життя. Він родом з гарного місця. Його мета виразно полягає в тому, щоб все, до чого торкаються люди, було хорошим і позитивно впливало на світ", – розповіло джерело. Репер хоче зареєструвати марки "Yeezyverse", "Yzyverse" та "Yxyverse".

"Те, як були подані ці серії заявок на товарні знаки, дуже схоже на те, як ви подаватимете заявки на товарні знаки, щоб захистити цю ідею створення такого типу спільноти", — розповів ресурсу повірений за товарними знаками Джош Гербен.

Новина про місто імені Ye, а саме таке ім'я Каньє взяв собі кілька місяців тому, після того, як модний будинок Balenciaga розірвав із ним співпрацю, у зв'язку з його антисемітськими висловлюваннями.

Німецький бренд спортивного одягу Adidas також вирішив переглянути співпрацю з Yeezy після того, як він заявив, що компанія "вкрала" його дизайн, а також одягнув футболку з написом "Білі життя мають значення".

Вест вже пробував себе як дизайнер нерухомості у 2019 році, створивши дизайн житла для бездомних за мотивами "Зоряних війн". Прототип будинків було знищено того ж року після повідомлень про те, що йому не вдалося отримати дозвіл на будівництво.

Роком раніше він заявляв про плани розширити свій лейбл Yeezy за рахунок архітектурного підрозділу під назвою Yeezy Home.

"Ми шукаємо архітекторів та промислових дизайнерів, які хочуть зробити світ кращим", — говорив він у 2018 році.

Поки Каньє скасовують усюди, він насолоджується романом із новою молоденькою моделлю.