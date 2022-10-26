Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

После ряда скандалов. Канье Уэст потерял статус миллиардера

Канье Уэст, Канье Уэст миллиардер, Канье Уэст потерял миллиарды, Канье Уэст скандал, Канье Вест адидас, Канье Вест антисемитские высказывания
Фото: Instagram @yeezyboosts | Канье Уэст

Всего за день музыкант потерял более полутора миллиардов долларов.

Related video

45-летний американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст потерял статус миллиардера после ряда скандалов с его высказываниями. Об этом пишет Page Six.

Бывший муж Ким Кардашьян потерял за день более миллиарда долларов после того, как компания Adidas прекратила сотрудничество с ним.

"Adidas не терпит антисемитизма и каких-либо других видов ненависти", — говорится в заявлении популярного спортивного бренда после ряда антисемитских комментариев Канье Уэста.

"Недавние комментарии и действия Ye были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, и они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и инклюзивностью, взаимным уважением и честностью", — добавили в Adidas.

Контракт с немецкой спортивной компанией составил 1,5 млрд долларов чистого капитала скандального бизнесмена, поэтому без этого его состояние оценивается в 400 миллионов долларов, согласно Forbes. Таким образом рэпер потерял статус долларового миллиардера из-за своих высказываний в соцсетях.

Экс-муж Ким Кардашьян работал с Adidas с 2013 года над его линейкой кроссовок Yeezy. Накануне Gap, Balenciaga и Vogue также прекратили сотрудничество с Канье.

Канье Уэст Fullscreen
Канье Уэст
Фото: Getty Images

Решение Adidas разорвать связи с 45-летним музыкантом положило конец недельному спору, во время которого рэпер выступил с антисемитскими комментариями.

Напомним, Канье Уэст решил создать города имени себя.

Также Фокус писал о блокировке страниц Канье Уэста в соцсетях из-за скандальных высказываний.