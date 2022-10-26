После ряда скандалов. Канье Уэст потерял статус миллиардера

Всего за день музыкант потерял более полутора миллиардов долларов.

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45-летний американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст потерял статус миллиардера после ряда скандалов с его высказываниями. Об этом пишет Page Six.

Бывший муж Ким Кардашьян потерял за день более миллиарда долларов после того, как компания Adidas прекратила сотрудничество с ним.

"Adidas не терпит антисемитизма и каких-либо других видов ненависти", — говорится в заявлении популярного спортивного бренда после ряда антисемитских комментариев Канье Уэста.

"Недавние комментарии и действия Ye были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, и они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и инклюзивностью, взаимным уважением и честностью", — добавили в Adidas.

Контракт с немецкой спортивной компанией составил 1,5 млрд долларов чистого капитала скандального бизнесмена, поэтому без этого его состояние оценивается в 400 миллионов долларов, согласно Forbes. Таким образом рэпер потерял статус долларового миллиардера из-за своих высказываний в соцсетях.

Экс-муж Ким Кардашьян работал с Adidas с 2013 года над его линейкой кроссовок Yeezy. Накануне Gap, Balenciaga и Vogue также прекратили сотрудничество с Канье.

[ + – ] Канье Уэст Фото: Getty Images

Решение Adidas разорвать связи с 45-летним музыкантом положило конец недельному спору, во время которого рэпер выступил с антисемитскими комментариями.

Напомним, Канье Уэст решил создать города имени себя.

Также Фокус писал о блокировке страниц Канье Уэста в соцсетях из-за скандальных высказываний.