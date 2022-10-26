Після низки скандалів. Каньє Вест втратив статус мільярдера

Усього за день музикант втратив понад півтора мільярда доларів.

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45-річний американський репер та бізнесмен Каньє Вест втратив статус мільярдера після низки скандалів з його висловлюваннями. Про це пише Page Six.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян втратив за день понад мільярд доларів після того, як компанія Adidas припинила співпрацю з ним.

"Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті", — йдеться в заяві популярного спортивного бренду після низки антисемітських коментарів Каньє Веста.

"Недавні коментарі та дії Ye були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, і вони порушували цінності компанії, пов’язані з різноманіттям та інклюзивністю, взаємною повагою та чесністю", — додали в Adidas.

Контракт з німецькою спортивною компанією становив 1,5 млрд доларів чистого капіталу скандального бізнесмена, тож без цього його статки оцінюються в 400 мільйонів доларів, згідно з Forbes. Таким чином репер втратив статус доларового мільярдера через свої висловлювання у соцмережах.

Ексчоловік Кім Кардаш'ян працював з Adidas з 2013 року над його лінійкою кросівок Yeezy. Напередодні Gap, Balenciaga і Vogue також припинили співпрацю з Каньє.

[ + – ] Каньє Вест Фото: Getty Images

Рішення Adidas розірвати зв’язки з 45-річним музикантом поклало кінець тижневій суперечці, під час якої репер виступив з антисемітськими коментарями.

Нагадаємо, Каньє Вест вирішив створити міста імені себе.

Також Фокус писав про блокування сторінок Каньє Веста у соцмережах за скандальні висловлювання.