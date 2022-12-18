Мессі визнали найкращим футболістом ЧС-2022, Мбаппе отримав "Золоту бутсу"

Понад те, Мбаппе став першим футболістом за останні 56 років, який зробив хет-трик у фіналі головного турніру збірних команд. У 1966 році це вдавалося англійцю Джеффу Херсту.

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Аргентинський футболіст Ліонель Мессі нарешті виграв головний титул зі своєю національною збірною. Але з Катару він відвезе ще й "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту турніру.

Зі свого боку Кілліану Мбаппе дісталася "Золота бутса" — приз головному бомбардиру Чемпіонату світу.

Понад те, Мбаппе став першим футболістом з 1966 року, якому вдавалося забити три м'ячі у фіналі головного турніру збірних команд.

Ще один, уже четвертий гол у ворота аргентинського кіпера Еміліано Мартінеса, зірковий французький нападник забив у серії післяматчевих пенальті.

[ + – ] Мбаппе Кіліан

Лідерством у гонці бомбардирів змінювалося під час фінального протистояння Аргентини та Франції. Спочатку Мессі реалізував пенальті та вийшов уперед, але під завісу зустрічі Мбаппе з інтервалом у 90 секунд відзначився двічі та очолив список голеадорів. В овертаймі суперники вирізнялися ще раз. Француз забив свій восьмий гол у Катарі, а аргентинець — сьомий.

По чотири забили два інших нападники найкращих команд чемпіонату — Хуліан Альварес та Олів'є Жіру.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі повторив досягнення Марадони, зігравши у двох фіналах світової першості та вигравши один із них. Кубок світу залишався єдиним трофеєм, якого донедавна не було в колекції аргентинця. Після аргентинського тріумфу в Катарі деякі аналітики, серед них і Гарі Лінекер, вважають, що тепер Мессі може по праву називатися найкращим футболістом в історії.

Нагадаємо, що білоруський політик Олександр Лукашенко обурився відсутністю Білорусі на ЧС-2022. Він визнав, що стан футболу в Білорусі жахливий та розкритикував результати своєї збірної, яка посіла останнє місце у групі кваліфікації на ЧС-2022.