Дружина Ліонеля Мессі показала чарівні фото з родиною та Кубком світу

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі знають один одного з п'яти років і виховують трьох синів.

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Збірна Аргентини втретє перемагає на Чемпіонаті світу. Команда здолала Францію у серії пенальті. І поки вся Аргентина тріумфує, головним героєм урочистості став Ліонель Мессі. Він навіть показав, як спав із Кубком світу в одному ліжку.

Але також героїнею стала його дружина Антонелла Рокуццо, яка підтримує його усі ці роки. Чарівна Антонелла була на трибунах із трьома синами пари в момент тріумфу та опублікувала серію знімків із трофеєм ЧС-2022 у Катарі.

[ + – ] Антонелла Рокуццо з Кубком світу

"Навіть не знаю, з чого почати… Ми дуже пишаємося тобою, Лео! Дякую, що навчив нас ніколи не здаватися і завжди боротися до кінця. Нарешті ти став чемпіоном світу! Ми знаємо, скільки років ти страждав, ти так хотів досягти цього!", — написала в соцмережах Антонелла.

Антонелла знайома з Ліонелем Мессі із семи років. Вони обоє родом із аргентинського міста Росаріо. Вже коли вони виросли, їх знову познайомив Лукас Скалля, брат Антонелли та одноклубник Мессі з "Ньюеллс".

Вони опинилися на одній вечірці, і Мессі запитав у друга: "Хто це?", заявивши потім, що вони обов'язково зустрічатимуться.

На початку 2000-х Мессі перейшов до "Барселони", а Антонелла залишилася в Аргентині: здобула освіту дієтолога та працювала у фітнес-центрі.

Зустрічатися вони почали лише 2004 року: коли найкраща подруга Антонелли розбилася в автокатастрофі, Мессі прилетів до Аргентини, щоб підтримати дівчину. З того часу вони не розлучаються.

[ + – ] Ліонель Мессі з родиною на ЧС-2022 у Катарі

Причому Антонелла покинула свого бойфренда заради Ліонеля, але той пізніше казав, що не ображається. "Вона покинула мене, але не заради якогось старого — вона кинула мене заради Мессі", — повідомив уже колишній хлопець дівчини в інтерв'ю.

Пара одружилася лише у 2017 році. І виховує трьох синів: Тьяго, Маттео та Чиро.

"Я знаю Антонеллу із семи років. Коли я приїхав до "Барселони", ми не могли постійно спілкуватися. Ми розмовляли раз на тиждень, і це були короткі дзвінки. Але все життя я думав тільки про неї. Вона ідеально знає мене, і як поводитися, коли мені погано. У неї найгірших днів майже не буває: вона завжди в хорошому настрої, прекрасна супутниця", — розповідав Мессі перед ЧС-2022.

Нагадаємо, до перемоги на ЧС-2022 у Катарі Аргентина востаннє ставала чемпіоном світу у 1978 році. Коли за збірну виступав Дієго Марадона.