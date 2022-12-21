Жена Лионеля Месси показала очаровательные фото с семьей и Кубком мира

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси знают друг друга с пяти лет и воспитывают троих сыновей.

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Сборная Аргентины в третий раз побеждает на Чемпионате мира. Команда одолела Францию в серии пенальти. И пока вся Аргентина ликует, главным героем торжества стал Лионель Месси. Он даже показал, как спал с Кубком мира в одной постели.

Но также героиней стала его супруга Антонелла Рокуццо, которая поддерживает его все эти годы. Очаровательная Антонелла была на трибунах с тремя сыновьями пары в момент триумфа и опубликовала серию снимков с трофеем ЧМ-2022 в Катаре.

[ + – ] Антонелла Рокуццо с Кубком мира

"Даже не знаю, с чего начать… Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца. Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!", – написала в соцсетях Антонелла.

Антонелла знакома с Лионелем Месси с семи лет. Они оба родом из аргентинского города Росарио. Уже когда они выросли, их снова познакомил Лукас Скалья, брат Антонеллы и одноклубник Месси по "Ньюэллс".

Они оказались на одной вечеринке, и Месси спросил у друга: "Кто это?", заявив потом, что они обязательно будут встречаться.

В начале 2000-х Месси перешел в "Барселону", а Антонелла осталась в Аргентине: получила образование диетолога и работала в фитнесс-центре.

Встречаться они начали только в 2004 году: когда лучшая подруга Антонеллы разбилась в автокатастрофе, Месси прилетел в Аргентину, чтобы поддержать девушку. С тех пор они не расстаются.

[ + – ] Лионель Месси с семьей на ЧМ-2022 в Катаре

Причем Антонелла бросила своего бойфренда ради Лионеля, но тот позже говорил, что не обижается. "Она бросила меня, но не ради какого-то старика – она бросила меня ради Месси", — сообщил уже бывший парень девушки в интервью.

Пара поженилась только в 2017 году. И воспитывает троих сыновей: Тьяго, Маттео и Чиро.

"Я знаю Антонеллу с семи лет. Когда я приехал в "Барселону", мы не могли постоянно общаться. Мы разговаривали раз в неделю, и это были короткие звонки. Но всю жизнь я думал только о ней. Она идеально знает меня, и как себя вести, когда мне плохо. У нее самой плохих дней почти не бывает: она всегда в хорошем настроении, прекрасная спутница", — рассказывал Месси перед ЧМ-2022.

Напомним, до победы на ЧМ-2022 в Катаре Аргентина в последний раз становилась чемпионом мира в 1978 году. Когда за сборную выступал Диего Марадона.