Хейли Бибер показала, как носить самый модный цвет конца осени и начала зимы (фото)
Жена Джастина Бибера выбрала пальто и сумочку такого оттенка.
27-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как сочетать и носить самый модный цвет сезона. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне дочь актера Стивена Болдуина заметили, когда она выходила из своей квартиры в Нью-Йорке.Важно
Хейли появилась в черном свитере с v-образным вырезом и серой мини-юбке, которая едва выглядывала из-под свитера.
На модели также были прозрачные черные колготки Calzedonia и темные туфли в стиле Мэри Джейн на массивном каблуке.
Однако изюминкой ноябрьского образа американской знаменитости стало пальто сливового оттенка до щиколотки с широкими лацканами, которое Хейли носила не завязанным.
Она также продемонстрировала солнцезащитные черные очки.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
К стильному образу жена канадского певца Джастина Бибера добавила кожаную массивную сумку такого же оттенка, как и ее пальто. Волосы звезды подиумов и бизнес-леди были прямо уложены.
Напомним, Хейли Бибер примерила ряд стильных и эффектных купальников.
Также Фокус писал о реакции Хейли Бибер на слухи о ее беременности.