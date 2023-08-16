Хейли Бибер вышла в свет в виниловом мини-платье (фото)

Звезда подиумов появилась без мужа Джастина Бибера.

Related video

26-летняя американская модель Хейли Бибер вышла на публику в черном виниловом мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов проводила время в Санта-Монике, в любимом многими знаменитостями ресторане Giorgio Baldi.

Жена Джастина Бибера, приложив мобильный телефон к уху, прогуливалась по тротуару на высоких каблуках. Для выхода в свет дочь Стивена Болдуина выбрала эффектное черное мини-платье с бретельками.

Хейли и ее близкие подруги Джастин Скай, Винни Харлоу и Лори Харви собрались на закрытую вечеринку в любимом знаменитостями заведении.

Волосы модели были уложены в ее фирменный, гладкий пучок. Она добавила к вечернему аутфиту золотые украшения.

У звезды был розовый румянец, а ее губы были покрыты блеском для губ нюдового оттенка.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Хейли Бибер Фото: Getty Images

В этот вечер канадский музыкант рядом с Хейли не был замечен. Она проводила время с подругами.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер показала, с чем сочетать белый топ в 2023 году.

Также Фокус писал о поцелуе Джастина и Хейли Биберов на публике.