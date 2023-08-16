Гейлі Бібер вийшла у світ у вініловій мінісукні (фото)

Зірка подіумів зʼявилася без чоловіка Джастіна Бібера.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла на публіку у чорній вініловій мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів проводила час у Санта-Моніці, в улюбленому багатьма знаменитостями ресторані Giorgio Baldi.

Дружина Джастіна Бібера, приклавши мобільний телефон до вуха, прогулювалася тротуаром на високих підборах. Для виходу у світ донька Стівена Болдвіна обрала ефектну чорну мінісукню з бретельками.

Гейлі та її близькі подруги Джастін Скай, Вінні Гарлоу та Лорі Гарві зібралися на закриту вечірку в улюбленому знаменитостями закладі.

Волосся моделі було укладено в її фірмовий, гладкий пучок. Вона додала до вечірнього аутфіту золоті прикраси.

У зірки був рожевий рум’янець, а її губи були покриті блиском для губ нюдового відтінку.

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Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Цього вечора канадського музиканта поруч з Гейлі не було помічено. Вона проводила час з подругами.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, з чим поєднувати білий топ у 2023 році.

Також Фокус писав про поцілунок Джастіна та Гейлі Біберів на публіці.