Гейлі Бібер вийшла у світ у вініловій мінісукні (фото)
Зірка подіумів зʼявилася без чоловіка Джастіна Бібера.
26-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла на публіку у чорній вініловій мінісукні. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів проводила час у Санта-Моніці, в улюбленому багатьма знаменитостями ресторані Giorgio Baldi.
Дружина Джастіна Бібера, приклавши мобільний телефон до вуха, прогулювалася тротуаром на високих підборах. Для виходу у світ донька Стівена Болдвіна обрала ефектну чорну мінісукню з бретельками.
Гейлі та її близькі подруги Джастін Скай, Вінні Гарлоу та Лорі Гарві зібралися на закриту вечірку в улюбленому знаменитостями закладі.
Волосся моделі було укладено в її фірмовий, гладкий пучок. Вона додала до вечірнього аутфіту золоті прикраси.
У зірки був рожевий рум’янець, а її губи були покриті блиском для губ нюдового відтінку.
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Цього вечора канадського музиканта поруч з Гейлі не було помічено. Вона проводила час з подругами.
Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, з чим поєднувати білий топ у 2023 році.
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