Гейлі Бібер показала, з чим поєднувати білий топ влітку 2023 (фото)

Знаменитість вирушила у справах у Західному Голлівуді.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер показала, з чим поєднувати білий топ влітку 2023. Про це пише Page Six.

Дружина Джастіна Бібера продемонструвала свою підтягнуту фігуру, коли вона вийшла на зустріч у Західному Голлівуді. Засновницю компанії Rhode помітили з планшетом і смартфоном у руках, коли вона прогулювалася містом у спеку.

Зірка подіумів обрала базовий білий укорочений топ. Також вона одягла джинси з низькою посадкою, яка знову повертається в моду. Штани були закріплені чорним шкіряним ременем із яскравою золотою пряжкою.

Для додання шику до образу кохана канадського співака вибрала пару чорних лоферів, які завершили ансамбль.

Зокрема Гейлі зробила вибір на користь мінімальних аксесуарів для прогулянки і додала пару класичних золотих сережок із каблучками.

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Гейлі Бібер

Бізнесвумен також продемонструвала пару чорних сонцезахисних окулярів овальної форми та чорну сумочку. Короткі пасма моделі були зібрані у тугий пучок.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер поцілувалися під час прогулянки з друзями.

Також Фокус писав про побачення Джастіна та Гейлі Біберів у стильних образах.