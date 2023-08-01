Хейли Бибер показала, с чем сочетать белый топ летом 2023 года (фото)

Знаменитость отправилась по делам в Западном Голливуде.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер показала, с чем сочетать белый топ летом 2023 года. Об этом пишет Page Six.

Жена Джастина Бибера продемонстрировала свою подтянутую фигуру, когда она вышла на встречу в Западном Голливуде. Основательницу компании Rhode заметили с планшетом и смартфоном в руках, когда она прогуливалась по городу в жару.

Звезда подиумов выбрала базовый белый укороченный топ. Также она надела джинсы с низкой посадкой, которая снова возвращается в моду. Брюки были закреплены черным кожаным ремнем с яркой золотой пряжкой.

Для придания шика к образу возлюбленная канадского певца выбрала пару черных лоферов, которые завершили ансамбль.

В частности, Хейли сделала выбор в пользу минимальных аксессуаров для прогулки и добавила пару классических золотых сережек с кольцами.

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Хейли Бибер

Бизнес-вумен также продемонстрировала пару черных солнцезащитных очков овальной формы и черную сумочку. Короткие пряди модели были собраны в тугой пучок.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер поцеловались во время прогулки с друзьями.

Также Фокус писал о свидании Джастина и Хейли Бибер в стильных образах.