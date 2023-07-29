Хейли и Джастин Бибер отправились на свидание в стильных образах (фото)

Звездная пара сходила на романтический ужин в ресторан итальянской кухни.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер и ее муж Джастин были замечены после совместного романтического ужина в Funke в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

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Когда звездная пара возвращалась к своему автомобилю, 30-летний Джастин держал в руках пакет с едой, включая пиццу, из итальянского ресторана, известного своей пастой ручной работы, жареными артишоками и фаршированными цветками тыквы.

По этому случаю он надел голубую бейсболку задом наперед, полосатую футболку оверсайз, джинсы и пару синих кроссовок.

Его супруга решила продемонстрировать свой подтянутый живот в белом укороченном топе, который она сочетала с коричневым кожаным блейзером Saint Laurent, светлыми шортами-бермудами, мокасинами и черной сумочкой YSL. Ее волосы были идеально зачесаны назад в гладкий пучок и она сделала легкий макияж.

Напомним, Хейли Бибер показала, какой маникюр можно сделать летом 2023.

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