Хейли Бибер сходила на ужин с подругой в стильном шелковом платье (фото)

Возлюбленная Джастина Бибера выбрала стильный и элегантный образ.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала элегантный образ. Девушку сфотографировали, когда она отправилась на ужин вместе с подругой Лори Харви в Lucky's в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

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Дочь Стивена Болдуина была в белом шелковом платье с кружевом и без рукавов, которое она сочетала с белыми босоножками на каблуке. Модель, которая накануне была замечена на свидании со своим мужем Джастином Бибером, дополнила свой изысканный ансамбль золотыми серьгами и соответствующим золотым браслетом на ногу.

Тем временем 26-летняя Лори выглядела стильно в зеленой футболке и подходящей юбке с массивными блестками. Свой образ она дополнила коричневой сумочкой и босоножками телесного цвета, а ее волосы были собраны в тугие косы.

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала стильный образ на свидании с мужем, 29-летним канадским поп-певцом Джастином Бибером.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер украсила свой образ бриллиантами на сумму более 360 тысяч долларов.